Se billedserie Det er betonkonstruktionen under svømmehallen, som der er problemer med. Foto: Foto: Mike Brundt

Send til din ven. X Artiklen: Svømmehal skal laves for fire millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmehal skal laves for fire millioner kroner

Kalundborg - 02. januar 2021 kl. 18:20 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

På det kommende møde den 7. januar i Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune skal medlemmerne tage stilling til en anlægsbevilling til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion.

Betonkonstruktionen under svømmehallen er i 2020 gennemgået, og der er fundet akut renoveringsbehov på dele af konstruktionen for fire millioner kroner. Der søges derfor om en anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på fire millioner kroner til renoveringen.

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på fire millioner kroner til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på de fire millioner kroner finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion.

Hvis udvalget siger god for at frigive det ønskede beløb til renoveringen af betonkonstruktionen under svømmehallen, er restrådighedsbeløbet på svømmehallens renoveringskonto et rundt nul.

Der er i 2020 gennemført en teknisk gennemgang af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion. Gennemgangen er udført af et rådgivende firma med teknisk viden på dette område, og gennemgangen konkluderer, at der er et akut behov for renoveringen. Arbejdet omfatter udbedring af skader og forbedringer i betonkonstruktionen samt de omkringliggende konstruktioner ved springbassinet i svømmehallen.

Der forventes en samlet renoveringsperiode for arbejdet på fire måneder. Det er derfor planen at arbejde videre med et konkret byggeprogram i foråret 2021. Herefter udbydes projektet til relevante entreprenører. Selve renoveringsperioden tilrettelægges under mest mulig hensyntagen til brugerne af svømmehallen.

Anlægsarbejdet i svømmehallen forventes påbegyndt i juni 2021 og afsluttet september 2021.

Kalundborghallerne, som svømmehallen er en del af, er i øvrigt udført i et tydeligt, brutalistisk formsprog. Hallen blev afleveret til brug i 1977, og arkitekterne bag den specielle hal er Friis & Moltke.