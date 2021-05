Svømmehal åbner måske snart for offentlig svømning

»Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud (25 personer). Dog åbnes alene for ikkekontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.«