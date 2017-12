Indbrudstyve har været på spil fem steder i Svebølle. Foto: Jan Holm Foto: Foto: Jan Holm

Svebølle hårdt ramt af indbrud

Kalundborg - 11. december 2017 kl. 09:45 Af Martin Moestrup Stokkebro Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag modtog politiet hele fem anmeldelser om indbrud i Svebølle.

Tre af dem blev begået på Svebølle Parken. Ved to af dem kom tyvene ind via et soveværelse. I det ene tilfælde blev der stjålet cigaretter, smykker og kontanter, mens der i det andet blev stjålet kontanter og smykker.

Det sidste indbrud på Svebølle Parken skete via et stuevindue. Anmelderen havde været til et julearrangement i nærheden, hvilket tyvene udnyttede til at stjæle sølvtøj og smykker.

De sidste to indbrud fandt sted på Oasen. Her kom tyvene ind via henholdsvis et stuevindue og et soveværelsesvindue. I begge tilfælde blev husene gennemrodede. Der blev stjålet sølvtøj, smykker og kontanter fra det ene hus, mens det i det andet hus' tilfælde endnu ikke er opgjort, hvad der blev stjålet.