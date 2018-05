Svebølle Skole vandt idédyst med parkourbane

Det gjaldt om at præsentere den bedste idé til at fremme miljøet på skolen.

Udfra de 10 tilmeldinger udvalgte borgmester, Martin Damm (V), og udvalgsformand, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), elevrådene på Nyrupskolen, Rørby Skole og Svebølle Skole til at fremlægge for Børn- og Familieudvalget.

Nyrupskolens idé gik ud på at indrette et værested på skolen som kompensation for en manglende kantine. Værestedet skal også være en lektiecafé.

Elevrepræsentanterne fra Rørby Skole ønskede at bygge en læringshytte på skolen i forlængelse af, at de nu har udeskole.

Vinderen af de 50.000 kroner blev dog elevrådet på Svebølle Skole. Elevrådet vil bruge pengene på en parkour-bane for at sikre bevægelse i undervisningen. Banen skal være tilgængelig for alle og skal både være et sted til sjov og leg, men også anvendes til faglig læring omkring for eksempel matematik.