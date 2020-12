Svævebane i Kordilgade eller et overdækket byrum med shopping

Se billedserie Vinterhalvåret er virkelig kedeligt, når alle de sjove udendørsaktiviteter er lukket ned i Kalundborg, mener de unge. PR-foto

Kalundborg - 04. december 2020

Kom med fem friske forslag til at gøre Kalundborg by fem gange federe for de unge!

Sådan lød opgaven, da der var innovationscamp for HHX- og EUD/EUX-elever på Allikelund Gymnasium i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd.

På sikker corona-afstand gav den nye projektleder Morten Hass Augustsen fra Kalundborgegnens Erhvervsråd et motiverende oplæg foran eleverne, før de unge selv skulle innovere på, hvordan Kalundborg igen kan blive den mest attraktive by i miles omkreds.

Morten Hass Augustsen er ansat til at få bymidten til at vokse i Gørlev, Høng og Kalundborg. Og med erfaring fra en lignende stilling i Slagelse Erhvervscenter, har han stor ekspertise inden for lige netop denne øvelse.

Som en del af den kreative proces blev eleverne spurgt, hvad de egentlig værdsætter ved byen Kalundborg. Det kom der mange spændende bud på. Eleverne udtrykte glæde ved de mange muligheder for fysiske aktiviteter som f.eks. fitnesscentre, hallerne og havneparken, ligesom de også satte pris på de forskellige spisesteder, biografen samt musikfestivalen Kalundborg Rock'er.

Desuden bemærkede flere, at byen råder over spændende arbejdspladser og kan bryste sig af at have Danmarks eneste femtårnede kirke. Men ifølge de unge får omverdenen desværre alt for lidt information om byens tilbud og aktiviteter.

Da eleverne skulle fortælle om de værste ting ved Kalundborg, bragte de stationen på banen som et utiltalende og utrygt sted at være. Samtidig nævnte de, at der er for dårlige muligheder for at benytte offentlig transport.

Eleverne var enige om, at der generelt mangler tilbud til unge under 18 år, og at vinterhalvåret er virkelig kedeligt, når alle de sjove udendørsaktiviteter er lukket ned.

Sidst men ikke mindst er detailbutikkerne alt for ens ifølge de unge, der efterspurgte flere butikker med sko og herretøj samt butikker som Børneloppen (genbrug til få penge), legeland, rulleskøjtehal og en McDonald's.

Selv om eleverne må siges at være digitale storforbrugere, er de fysiske butikker nemlig stadig et hit. De unge har fortsat lyst til at se produkterne i virkeligheden og få dem med hjem her og nu.

Efter at have set nærmere på byens charme, sjæl og mangler, blev eleverne sat til at forestille sig en dag i Kalundborg i 2022. Lidt ude i fremtiden og alligevel tæt på.

Flere elever ville gerne have en svævebane i Kordilgade eller et andet sted, hvor fart og sjov kan kombineres. Eksempelvis ved vandet, hvor man ville kunne hoppe af svævebanen ude på en stor vandhoppeborg.

Et Kalundborg-center blev også nævnt flere gange. For som flere af eleverne bemærkede: I et center er vejret altid godt.

Nogle af de unge fik tilmed den innovative tanke, at en del af Kordilgade måske kunne blive overdækket. Et nyskabt byrum med mulighed for at shoppe i tørvejr og nyde synet af byen lidt fra oven - hvis man vel at mærke kunne vandre på overbygningen. Stedet ville samtidig kunne fungere som et spændende samlingspunkt for events som f.eks. koncerter. Og det ville oven i købet altid være et fedt område at hænge ud i efter skole.

Endelig var eleverne enige om, at de savner mere lys rundt omkring i Kalundborg. Lys på vindmøllerne, lys på byens flotte bygninger og lys for lysets skyld, såsom laserlys på himlen om aftenen.

Innovationscampen var alt i alt en superspændende dag, hvor eleverne kom med rigtig mange gode forslag til, hvad der potentielt kan trække unge til Kalundborg.

- På Allikelund Gymnasium er vi stolte over at være med til at uddanne disse dygtige unge mennesker, som allerede under deres uddannelse evner at sætte ord på kreative idéer og ikke mindst at omsætte deres teori til praksis-idéer. Måske til glæde for virksomhederne i nærmiljøet, fortæller rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen.