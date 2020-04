Coronakrisen gør det svært at hjælpe syge borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Foto: Kalundborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Svært at hjælpe syge i job under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svært at hjælpe syge i job under corona

Kalundborg - 17. april 2020 kl. 16:22 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genoptræning hos fysioterapeuten efter en hofteoperation, et flowforløb efter en sygemelding med stress eller en virksomhedspraktik, der skal bygge bro til arbejdsmarkedet. Mange af de tiltag, som Jobcenter Kalundborg normalt gør brug af for at hjælpe sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet er i øjeblikket umulige at gennemføre på grund af coronakrisen. Det fortæller Pia Johannesen, der blandt andet er leder for sygedagpengeområdet i Kalundborg Kommune.

- Vi kan ikke iværksætte tiltag, der skal fremme tilbagevenden på arbejdsmarkedet. Det kan være fysisk træning, personlige psykologsamtaler, fastholdelsessamtaler hos virksomheden eller virksomhedspraktikker, som vi ikke kan iværksætte, siger hun.

Psykologforløbene, der eksempelvis iværksættes som følge af stress, angst eller depression, gennemføres dog stadig i begrænset omfang over telefon, ligesom flere af de virksomhedspraktikker, der blev iværksat inden udbruddet af coronavirus, er blevet opretholdt efter ønske fra både virksomhed og borger.

Jobrådgiver Anita Lund, der er ansat i sygedagpengegruppen i Jobcenter Kalundborg frygter, at manglen på indsatser kan få konsekvenser på den lange bane.

- Nogle nåede lige at blive opereret, inden Danmark blev lagt ned, og sundhedssystemet skulle fokusere på corona. De kan ikke få fysioterapeutvejledning med mindre, de kan få et tilbud igennem deres sundhedsforsikring. Det, tror jeg desværre, vil få en langtidseffekt, siger hun og tilføjer, at mange ringer ind, fordi de har ondt og ikke kan få behandling.

- Det er rigtig triste samtaler, siger hun.

Øget kontakt til udsatte Jobcentret afholder fortsat samtaler med sygedagpengemodtagerne, men da beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er blevet suspenderet, er samtalerne frivillige og kan kun foregå telefonisk. Tilbuddet er dog blevet meget positivt modtaget, lyder det fra Pia Johannesen.

- Jeg har hørt flere sige, at de er glade for, at der stadig er kontakt til deres rådgiver, og at de stadig har en fornemmelse af, at der arbejdes på deres sag, siger Pia Johannesen.

Hvad angår de mest psykisk udsatte grupper har coronakrisen muliggjort en mere intensiveret kontakt. Særligt borgere med et, i forvejen spinkelt, netværk, kan være mere isolerede og ensomme i øjeblikket, forklarer lederen.

- Hvis man har nogle psykiske udfordringer med eksempelvis angst, kan det blive forstærket i en situation, hvor der også er en samfundsudfordring, siger lederen og forklarer, at det har været muligt at øge kontakten de borgere, der har behov for det, da der er blevet frigivet ressourcer fra andre opgaver, som ikke kan løses i øjeblikket.