Se billedserie Jonas og Lars Nielsen, søn og far, fungerer godt som makkerpar. Hvis der kommer yderligere kunder til, så vil Lars Nielsen ansatte endnu en medarbejder. Foto: Jørn Nymand

Suvo fejrer et års fødselsdag

Kalundborg - 29. april 2018 kl. 20:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaver af rustbeskyttelsesfirmaet Suvo på Flakagervej 11 i Kalundborg, Lars Nielsen, er meget glad for, at han for et år siden skiftede leverandør til Suvo, så det nu er Suvo-kæden, han er med i.

- Jeg har helt klart fået mere at lave, altså endnu flere biler, der skal rustbeskyttes. Jeg har fået så travlt, at jeg 1. oktober sidste år ansatte min søn Jonas, og bliver kundetilstrømningen ved med at fortsætte, så ansætter jeg yderligere en medarbejder, fortæller Lars Nielsen.

Det var den 1. maj sidste år, at Suvo Kalundborg åbnede, og siden er det kun gået én vej.

- Jeg har nu fået hele Vestsjælland som kundeområde, hvor jeg tidligere havde langt mere snævre grænser at operere under. De nye rammer gør det langt nemmere at få flere kunder, og derfor har jeg også investeret i en lastbil, hvor jeg kan have to biler med ad gangen. På den måde sparer jeg en del tid på landevejen, forklarer Lars Nielsen.

Fødselsdags rabat i denne uge

Jonas Nielsen er glad for jobbet i sin fars virksomhed. Han afsluttede første del af sit uddannelsesforløb i et revisionsfirma og tager nu hjem hver aften og er træt på en helt anden måde end tidligere.

- Det er et fysisk hårdt job, men jeg synes faktisk, der er bedre at føle sig træt i kroppen end i hovedet, siger Jonas Nielsen, der er lige ved at fylde 23 år.

Suvo Kalundborg fejrer et års fødselsdagen i hele denne uge, hvor man giver 20 pct. rabat på rustbehandling, hvis man får sin bil skrevet ind i løbet af uge 18.