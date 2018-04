Sussi og Leo bor nu i Birkegårdens Haver

Se billedserie Minigrisene Sussi og Leo er ved at være tamme, og i Birkegårdens Haver har de selskab af Cameroun-får og gedekid. Privatfoto

Kalundborg - 26. april 2018

To nuttede smågrise, Sussi og Leo, er flyttet ind i Birkegårdens Haver i Tågerup, som den 1. maj slår dørene op for den nye sæson.

Men hvordan stiller de »rigtige« Sussi og Leo sig til, at der nu findes et grise-par med navnene Sussi og Leo på Birkegårdens Haver i Kalundborg Kommune?

Nordvestnyt kontaktede musikerparrets manager Anders Pedersen, som udleverede parrets nummer, og det var Leo, der besvarede opkaldet:

- Ha, ha, ha... Det er da skønt og utroligt sjovt. Vi kommer tit på de kanter, og det vil da være skægt at kigge inden for hos Birkegårdens Haver og hilse på smågrisene, siger Leo og afslører, at det ikke er det første dyrepar, der går under navnene Sussi og Leo.

- I Grønland er der et slædehundepar, der hedder det samme som os, og vi har et foto af dem, oplyser Leo, som også er klar til at stille op til fællesfoto med Sussi sammen med de firbenede Susi og Leo fra Birkegårdens Haver.

Der kan man i denne sæson blandt andet opleve smukke narcisser og tulipaner blomstre i den dansk-engelske have, og i den japanske have står magnolie og kirsebærtræerne i fuldt flor med deres fine lyserøde blomster. Merry Sørensen har også fået lov af husbonden Finn at få udvidet med tre nye bede, oplyser hun.

Det er ikke kun plante-universet, der har fået nyt liv, det bedste er, oplyser Merry, de to søde minigrise, Sussi og Leo. De er ved at være tamme og er i selskab med to nye Cameroun-får og små gedekid.