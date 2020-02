Torsdag 12. marts er der en sjælden mulighed for at møde Susse Wold. Det kan man på Skolen på Herredåsen. Foto: Elo Sjøgren Foto: Elona Sjogren

Susse Vold fortæller om sin nye bog

Kalundborg - 29. februar 2020 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 12 år siden udkom Susse Wolds erindringsbog »Fremkaldt«. Nu har hun udsendt en ny bog, der tager temperaturen på hendes liv netop nu. Bogens titel er »Bevægelse«. Den er afsæt for hendes foredrag på Skolen på Herredsåsen torsdag den 12. marts kl. 19. Det er LOF Nordvestsjælland, som arrangerer, og der kan købes billetter på hjemmesiden.

- Susse Vold fortæller med sin humor og varme om at leve et farverigt liv på Hawaii, om selvudvikling i regnskoven og om at sidde fast i mudder omgivet af løver på safari i Kenya. Vi skal også med til en begravelse på Stillehavet, for livet har sine bølger af kærlighed og tab. Det er er midt i den bevægelse, at vi skal møde vores store skuespillerinde, oplyser skoleleder Karina Vincentz, LOF Nordvestsjælland.

For Susse handler livet om at turde bringe sig selv ud i nye situationer, hvor man bevæger sig og bevæges. Kun på den måde bliver vi belønnet med ny viden og udvikling i en verden, der aldrig er statisk. Og vi finder lysten til at tage 10 år til.

Til sidst stiller Susse Wold sig selv alle de nærgående spørgsmål, som hun forestiller sig, at mange gerne vil kende svarene på, og hun lover at besvare alle de spørgsmål, som delatgerne måtte ønske sig et svar på.

Susse Wold er uddannet fra Teaterskolen og har siden været en af det Kongelige Teaters førende skuespillerinder. Susse Wold har dog været tilknyttet en række andre teatre og har spillet utallige hovedroller af vidt forskellig art, fra tragedier over musicals til lystspil og farcer - såvel i teatret som på film. Siden 1985 har Susse Wold været præsident for AIDS Fondet, blev i 2004 udnævnt til H. C. Andersen-ambassadør, er udnævnt som Ridder af Dannebrog og har desuden modtaget en række hæderspriser for sine skuespillerpræstationer. Susse Wold er forfatter til sin egen biografi »Fremkaldt« (2008) fra Politikens Forlag.