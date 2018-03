Super god opfindelse mangler kapital og pr

Erik Mølby og Michael Schäfferling har forsøgt en række muligheder for at få den fornødne opmærksomhed, der kan tiltrække en seriøs investor og en sparringspartner, de kan trække på.

De ukuelige opfindere har prøvet at få adgang til tv-udsendelsen Løvens Hule, for via DR at præsentere opfindelsen og finde en investor. Men de kom ikke igennem og fik ikke lov at vise opfindelsen.