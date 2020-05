Et pilotprojekt om sundhedstjek hos anbragte børn i Kalundborg Kommune har været en succes. Måske skal det forsætte i et større projekt med fem andre kommuner. Her ses Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg Kommune, hvor Sundhedstjenesten hører hjemme.

Sundhedstjek hos anbragte børn virker

I to år har ældre- og sundhedsudvalget bevilget 120.000 kroner til pilotprojektet Sundhedstjek af anbragte børn efter inspiration fra Mariagerfjord Kommune. - Det har givet gode resultater og gået rigtig godt, siger Peter Jacobsen (DF), som er formand for ældre- og sundhedsudvalget. Sagen var nemlig til orientering for udvalget ved det seneste møde, hvor et enigt ældre- og sundhedsudvalg glædede over de gode resultater. Derudover har udvalget sendt projektet videre til budgetforhandlinger, da udvalgets udviklingspulje ikke kan bruges til varig drift, fremgår det af referatet fra mødet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her