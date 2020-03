Bodil Giversen (tv) leder af Sundhedstjenesten oplyser, at hjemmebesøg er aflyst på grund af coronavirus, men man kan få vejledning over telefon. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedsplejersker dropper hjemmebesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedsplejersker dropper hjemmebesøg

Kalundborg - 23. marts 2020 kl. 18:57 Af Eva Lyng Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt kommer sundhedsplejersken hjem til de nybagte forældre, og tjekker hvordan det går med babyen og forældrene.

Men sådan er det ikke længere på grund af coronavirussen. Nu er størstedelen af besøg og aktiviteter blevet aflyst.

- Der er rigtig mange, som ringer til os, fordi de er bekymrede, siger Bodil Giversen, ledende sundhedsplejerske i Sundhedstjenesten.

Sundhedsplejerskerne kan vejlede over telefon, men de tager ikke ud i hjemmene i øjeblikket på grund af coronavirus.

Familier med børn mellem 0 og 16 år samt gravide kan få telefonvejledning efter behov.

Ifølge Bodil Giversen arbejder nogle af sundhedsplejerskerne hjemme, fordi de selv er sårbare i forhold til at blive eksponeret for coronavirus. Nogle andre skal være hjemme, fordi de har været ude at rejse.

Nyfødte til tjek i sundhedshus Nogle af sundhedsplejerskerne vil dog tilbyde tilsyn og vejning af nyfødte, for tidligt fødte, børn med gulsot, børn, der ikke er i trivsel samt børn, hvor Sundhedstjenesten i samarbejde med en rådgiver skal have tilsyn.

Det foregår efter aftale dels i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg, dels i Asgården i Høng. Det er af hensyn til hygiejnen.

- Vi kan bedre sørge for at der er ordentlig rent, siger Bodil Giversen.

Enkelte forældre har været bekymrede over, at de skulle køre i offentlig transport for at komme til sundhedsplejersken, men de fleste tager det positivt.

– Langt de fleste har jo også bil i dag, siger Bodil Giversen.

Kriseteam kører stadig Alle gruppeaktiviteter er aflyst, som almindelige mødregrupper, mødregruppen i Tryghed og Trivsel på Klosterparkvej i Kalundborg, grupper for unge mødre, Fønixgruppen for kvinder med fødselsdepression og sorggrupperne for børn og unge. Forældreforberedelseskurset Klar til Barn er også aflyst.

Den åbne konsultation for småbørnsfamilier og alle hjemmebesøg er aflyst. Også graviditetsbesøg er aflyst. Samtaler og undersøgelser med skoleelever er også aflyst.

Kriseteamets, som tilbyder børnefamilier hjælp i forbindelse med død eller alvorlig sygdom, kører stadigvæk.