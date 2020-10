Sund fornuft er vores bedste våben mod virus

- Sund fornuft er vores bedste våben imod corona-virus.

Sådan siger guldsmed og designer Finn Pedersen, indehaver af Smykke Design i Kordilgade i Kalundborg. Han kan godt undre sig over, at nogle personer er med til at øge smittetrykket ved at opføre sig uansvarligt, for eksempel, når 40 personer går i sauna sammen på en efterskole, nævner guldsmeden. Han forstår heller ikke folk, der kører til Tyskland for at købe ind lige, inden grænsen lukkes.