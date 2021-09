Forpagterne af Edderfuglen på Røsnæs, Renée Juhl-Thomsen og Mikkel Hjorth, kan se tilbage på nogle åbningsmåneder, der har været hektiske, men gode. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Succesfuld sommer hos Edderfuglen: Vi blev fuldstændig overfaldet

Kalundborg - 14. september 2021

Da Nordvestnyt først prøver at få fat i Renée Juhl-Thomsen, forpagter af cafeen Edderfuglen på Røsnæs, bliver det en kort samtale.

- Jeg har faktisk ikke tid lige nu, for der er kunder, lyder svaret i røret.

Det overrasker undertegnede, for det er mandag formiddag, og nu da højsæsonen er slut, er cafeen ikke forpligtet til at holde åbent udover i weekenderne og på helligdage.

Men siden Renée Juhl-­Thomsen overtog forpagtningen af Edderfuglen 1. juni i år, er det gået over stok og sten, og nu prøver hun »som et eksperiment« at se, om det også kan betale sig at holde åbent mandag, tirsdag og onsdag i tilgift til weekenderne.

- Vi er trætte, vi er meget trætte, for der har bare været mega travlt over sommeren. Jeg tror, vi har haft mellem 400 og 600 gæster om dagen, siger Renée Juhl-Thomsen.

Vi'et refererer til hende selv, der driver cafeen på fuldtid, og så kæresten Mikkel Hjorth, der hjælper til, når det er muligt og nødvendigt.

Nødvendig har hjælpen i den grad været. Henover sommeren har Renée Juhl-­Thomsen flere dage knoklet fra tidlig morgen til sen aften, for det overraskede hurtigt dem begge, hvor mange der kom forbi.

- Til at starte med føltes det, som om vi blev fuldstændig overfaldet, og vi løb tør for tallerkener, men det har været godt, siger Renée Juhl-Thomsen.

Stor opbakning lokalt Da Nordvestnyt mødte Renée Juhl-Thomsen og Mikkel Hjorth, inden de slog dørene op i Edderfuglens lokaler, fortalte parret om deres mantra med »ærlig, hjemmelavet mad til billige priser«. Følger man cafeens facebookside, er det tydeligt, at de gør alt for at efterleve ideen.

Her kan man få to frankfurtere med brød for en halvtredser eller tre velvoksne tarteletter med fyld for 80 kroner, og tilbagemeldingerne har været »mega positive«.

- Opbakningen har været så god. Vi føler nærmest, at nogle turister har holdt sommerferie hos os, men også lokalsamfundet på Røsnæs har været virkelig gode til at støtte op om det hele, siger Renée Juhl-Thomsen.

Har det været hårdt?

- Ja, det har det, begynder Renée Juhl-Thomsen sit svar, før hun bliver afbrudt.

Mikkel Hjorths stemme blander sig kortvarigt i telefonen.

- Jeg bliver hvisket i øret, at det ikke gør noget, for vi elsker det, vi laver, siger Renée Juhl-Thomsen så.

Sæsonen skal følges Kombinationen af arbejdsglæde og den positive respons fra de mange gæster har da også været den drivkraft, som gør, at Renée Juhl-Thomsen prøver at klemme noget ekstra ud af de kommende måneder.

Udover åbningstider i hverdagene indebærer det også forsøg med at holde særlige aftenåbninger, hvor menuen bliver lidt anderledes end vanligt. Første forsøg med det var i lørdags, og der var fuldt hus.

Alt sammen for at understrege, at selv om antallet af gæster svinder ind de kommende måneder, så er Renée Juhl-Thomsen parat til at tage imod folk.

- Det er jo lidt et sats med den udvidede åbningstid, men nu giver vi den gas og følger kalenderen, så folk kan se frem til æbleskiver, klejner og alt muligt, som den kommende tid lægger op til, siger hun.