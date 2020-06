Ældre- og sundhedsudvalget har givet 400.000 kroner til behandling af børn og unges overvægt i Kalundborg Kommune efter »Holbækmodellen«, som overlæge Jens-Christian Holm har opfundet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Succesfuld behandling af overvægtige børn skal fortsætte

Kalundborg - 03. juni 2020 kl. 10:50 Af Eva Lyng Johansen

Siden 2013 har Kalundborg Kommune behandlet overvægtige børn og unge ud fra den såkaldte Holbæk-model, som overlæge Jens-Christian Holm fra Enheden for overvægtige børn og Unge på børneafdelingen på Holbæk Sygehus har anvendt med stor succes siden 2008.

I de første to år var det som en del af et forskningsprojekt med Holbæk Sygehus. Siden 2015, har Kalundborg Kommune med succes indført BOBU (behandling af overvægtige børn) under Sundhedstjenesten.

- Vi har en del overvægtige børn i Kalundborg Kommune, og vi er rigtig glade for den nuværende behandling, som er en stor succes, og vi vil derfor gerne have at projektet fortsætter, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Ældre- og sundhedsudvalget har derfor bevilliget 400.000 kroner børn- og familieudvalget i år.

- Vi sender en check i år til børn- og familieudvalget, men vi ønsker herefter at sagen tages med til budgetforhandlinger, så vi får øremærket penge til dette projekt, som har opnået gode resultater. Vi har ikke råd til at lade være, siger Peter Jacobsen.

Forældre og børn har givet udtryk for, at det var en meget stor fordel ikke at skulle helt til Holbæk sygehus.

BOBU, Behandling af Overvægtige Børn og Unge er en del af Sundhedstjenesten i Kalundborg Kommune. BOBU arbejder fortsat nøjagtigt efter principperne fra Holbækmodellen.

Personalet i BOBU består af en klinisk diætist på 15 timer om ugen og to sundhedsplejersker på tilsammen 15 timer om ugen.

Børn skal tidligere i behandling I forhold til indsatsen er der et stort ønske fra BOBU om at få fat i børnene så tidligt som muligt, altså før skolealderen.

Her oplever man, at de praktiserende ikke henviser særligt mange ( i 2019 kun fem børn) på trods af information til alle praktiserende læger.

- Det vil vi da tage med til vores næste møde med de praktiserende læger, siger Peter Jacobsen.

Derudover arbejder Sundhedstjenesten fortsat på en samarbejdsmodel med dagtilbud i Kalundborg kommune, og håber ad den vej at få flere førskolebørn henvist.

Tilbud til voksne forsinket af corona »Holbækmodellen« har været præsenteret af Jens-Christian Holm på et ældre- og sundhedsudvalgsmøde i slutningen af 2019 som inspiration til en styrket indsats rettet mod voksnes overvægt i Kalundborg Kommunen.

Administrationen arbejder med en sagsfremstilling, men afventer nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er forsinket på grund af Corona-krisen.