Succes med rekruttering af højtuddannede: Nu flytter man fokus

Kalundborg - 16. april 2018 kl. 13:05

Da Kalundborg Rekrutteringsalliance officielt blev indviet den 28. september 2015 var der mangel på højtuddannet arbejdskraft i Kalundborg. Alene på Novo Nordisk fabrikker i Kalundborg manglede man 120 ingeniører. Men samarbejdet mellem industri, kommune, erhvervsråd, arbejdsløshedskasser og uddannelsesinstitutioner har givet resultat, og allerede i 2017 var situationen en helt anden.

- I 2016 holdt vi en stor jobmesse, hvor vi fragtede studerende og nyuddannede fra universiteterne i bus til Kalundborg, for at præsentere dem for mulighederne her på egnen. Det var en stor succes, og mange af de ledige jobs blev besat forbavsende hurtigt, fortæller erhvervsdirektør Hans Søie.

Da Kalundborgegnens Erhvervsråd året efter begyndte at afsøge mulighederne for at gentage succesen, viste interessen sig at være begrænset hos de lokale virksomheder.

- Rekrutteringsalliancens initiativer havde været en så stor succes, at situationen var en helt anden end bare året før, fortæller Hans Søie.

Kalundborg Rekrutteringsalliance har taget konsekvensen af denne udvikling, og har flyttet fokus fra rekruttering til dels at fastholde de medarbejdere man allerede har, dels at skabe gode forhold for lokale studerende.

- Det har altid været en udfordring for lokale virksomheder at fastholde deres medarbejdere. Vi forsøger at lave forskellige aktiviteter og events for vores ansatte. Samtidig arbejder vi sammen med lokale virksomheder om at skaffe studiejobs til de lokale ingeniørstuderende. Det er en stor opgave, men det er lykkedes os at skaffe studiejobs til alle der ønskede det, siger Hans Søie.

Erhvervsdirektøren understreger, at selvom der i øjeblikket ikke er mangel på arbejdskraft i Kalundborg, så er Kalundborg Rekrutteringsalliance kommet for at blive.

- Vi har opbygget et solidt netværk og et godt samarbejde. Vi ved aldrig hvad fremtiden kan bringe, og om to år står vi måske igen og mangler arbejdskraft, så er vi klar med rekrutteringsalliancen, siger han.