Der er blevet arbejdet med at lave fede forårsvinduer, og rabatter er også et middel, der trækker kunder til. Foto: Ulrik Reimann

Styrket midtby under krise

Det store, tomme, gule forretningslokale øst for Normal i Kordilgade i Kalundborg er udlejet. Det fremgår af et skilt på facaden. Og i den anden ende af købstadens hovedgade er der også godt nyt i form af nye butikker på vej. Lige øst for Hus Doktoren i Kordilgade 40 er der to nye butikker, som bliver naboer, på vej: Salon Skøn og Hometown Tattoo.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her