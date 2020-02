Kontorchef i Energistyrelsen, Astrid Rathe: - Der vil blive gennemført en supplerende offentlig høring, så offentligheden sikres mulighed for at forholde sig til effekterne på miljøet af det konkrete projekt. Foto: Energistyrelsen

Styrelse bekræfter: Jammerland i ny høring

* Energistyrelsen understreger, at den endnu ikke har taget stilling til, om der skal meddeles etableringstilladelse til European Energy, privat virksomhed, som agter at opføre mellem 34 og 60 havmøller i Jammerland Bugt. Til gengæld fastslår kontorchef i Energistyrelsen, Astrid Rathe, Center for vedvarende energi, at styrelsen gennemfører endnu en offentlig høring, før den endelige beslutning træffes.

Uden at sætte et konkret årstal på, peger svar fra kontorchef i Energistyrelsen i retning af, at den endelige afgørelse om, hvorvidt Jammerland får en havvindmøllepark, falder på et tidspunkt i 2021.

