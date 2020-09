Laura Jeppesen og klassekammeraten Frederikke Windahl skal sammen med klassekammeraterne fra 3. r på studietur til Grønland. Foto: Thomas Rye

Studietur med nordlys og store moskusokser

Kalundborg - 24. september 2020 kl. 18:18

Med tilskud fra Udenrigsministeriet har eleverne i 3. r på Kalundborg Gymnasium og HF fået mulighed for at komme på en studietur ud over det sædvanlige. Den 2. oktober rejser klassen af sted mod Nuuk og Kangerlussuaq i Grønland.

På Laura Jeppesens første skoledag fik hun et tilbud, som man ikke får hver dag.

- Vores lærer, Birgitte Kors­ager, kom over og spurgte mig: Vil du for øvrigt med til Grønland den 2. oktober? Jeg måtte lige synke en ekstra gang, men så sagde jeg ja. Det er en mulighed, man kun får én gang i livet, siger hun.

Mens Laura Jeppesen først begyndte i klassen på tredje år, så havde klassekammeraterne i 3. r allerede arbejdet en del med Grønland i det foregående år.

- En af vores lærere, Rasmus Stopperup, har boet i Grønland i en periode, og sammen med ham og Birgitte havde vi arbejdet meget med landet og dets kultur i historie og samfundsfag, fortæller klassekammeraten Frederikke Windahl.

- Så havde Udenrigsministeriet gang i et projekt med kulturudveksling mellem Danmark og Grønland, hvor en klasse kunne få støtte til et besøg. Vi besluttede os at søge, og alle i klassen lavede en personlig ansøgning om, hvorfor vi gerne ville af sted, og hvad den tre-årige hf-uddannelse betød for os. Ud af 69 ansøgere blev vi valgt. De betaler størstedelen af vores rejse, fortsætter hun.

Undervejs skal eleverne blandt andet besøge et grønlandsk gymnasium, mødes med grønlandske elever og ud at opleve naturen i Nuuk og Kangerlussuaq.

- Det hele bliver utroligt spændende, men jeg glæder mig især til at opleve nordlyset, siger Laura Jeppesen.

Frederikke Windahl nikker.

- Og jeg er meget spændt på at se levende moskusokser. Vi skal også smage nogle af de ting, som grønlænderne spiser, som for eksempel sæl-kød, tilføjer hun.

Inden turen er der dog en sidste udfordring, eleverne skal igennem. Alle elever og begge lærere skal testes for Covid-19 for at få lov til at komme ind i Grønland.