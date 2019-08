Jacqueline Løvgreen fra Professionshøjskolen Absalon, Anita Winther fra Vores Kalundborg og erhvervschef Jens Lerager. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Studerende skal føle sig velkomne i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studerende skal føle sig velkomne i Kalundborg

Kalundborg - 21. august 2019 kl. 16:49 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konkurrencen om de danske studerende er hård, og hvis drømmen om Kalundborg som en uddannelsesby skal realiseres, så er det afgørende, at de studerende, der vælger Kalundborg, også føler sig velkomne og godt modtaget i byen.

I mange byer er der tradition for, at de studerende tilbydes en studierabat. Den mulighed skal de studerende også have i Kalundborg, mener en gruppe, som tirsdag besøgte en række butikker i midtbyen i Kalundborg, for at undersøge, om der er et grundlag for en lokal ordning med studierabat.

Gruppen bestod af marketingkoordinator Anita Winther fra Vores Kalundborg, koordinator Jacqueline Løvgreen fra Professionshøjskolen Absalon og erhvervschef Jens Lerager fra Kalundborgegnens Erhvervsråd, og gruppens budskab blev vel modtaget på dens vej gennem byen.

- Vi nåede tirsdag at besøge omkring 25 forskellige butikker og caféer. 21 af dem sagde ja til at medvirke. Det er meget positivt, at Kalundborgs handlende på den måde bakker op om ambi­tionen om, at Kalundborg skal være en uddannelsesby, siger Jens Lerager, der fortsætter:

- Vi forsøger at ramme en bred vifte af tilbud, som kan tænkes at tiltale de studerende. For eksempel frisører, bogbutikker og pizze­riaer. Butikkernes bidrag er forskelligt. Nogle tilbyder en fast rabat, andre vil give de studerende en række kuponer, de kan bruge i butikken, fortæller Jens Ler­ager.

Gruppen regner med at gå endnu en runde for at besøge endnu flere butikker engang i næste uge. Derefter skal der udarbejdes et lille katalog om studierabatten, som skal udleveres til de nye studerende, når de ankommer til Kalundborg i begyndelsen af september.

I Jens Leragers øjne er det afgørende for Kalundborgs fremtidige udvikling, at man får tiltrukket flere studerende til byen.

- Kalundborg har meget at byde på. Vi har mange store og driftige erhvervsvirksomheder, men en udfordring, de stort set alle sammen døjer med, er rekruttering. Det er lettere at rekruttere nye medarbejdere til virksomhederne, hvis de allerede studerer i byen. Samtidig er de studerende også med til at skabe mere liv lokalt, så Kalundborg er en attraktiv by at arbejde og leve i også efter klokken 16, mener erhvervschefen.