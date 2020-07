Studerende rykker ind på Kalundborgkollegiet

De første af en lang række nye Kalundborg-borgere kan lørdag holde housewarming, når Kalundborgkollegiet på Nørre Alle slår dørene op for beboere. Og interessen for kollegielejlighederme i det gamle sygehus var overvældende, da Kalundborgkollegiet torsdag afholdt den første af tre åbent hus-arrangementer.

Ejeren Brian Vidthøft Nielsen var lige så imponeret over antallet af besøgende, som gæsterne var over de første 40 indflytningsklare lejligheder. Onsdag var 30 af de 40 værelser udlejet, og torsdag var der blot fire tilbage.

- Jeg forventer, at de sidste fire ryger, når administrationen åbner fredag morgen. Jeg er overrasket over, at så mange har lejet uden at have set det, siger Nielsen, der skyder på at omkring 150 interesserede slog vejen forbi torsdag.