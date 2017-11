Se billedserie 19-årige Yujing Zhao fra Kina (i midten) var spændt på, om nogle af hendes samtaler kunne føre til et interessant studiejob. Foto: Søren Kloster Sørensen

Studerende på jobdating

Kalundborg - 23. november 2017 Af Søren Kloster Sørensen

De diplomingeniørstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg havde torsdag en dag præget af temmelig meget nervøsitet og pres.

Først skulle de op til en fire-timers eksamen, og lige bagefter stod den på jobdating med det lokale erhvervsliv.

Uddannelsesstedet havde nemlig sørget for at matche de studerende op med nogle af de lokale virksomheder med det formål at finde relevante studiejobs til dem.

Ledere fra blandt andet Novo Nordisk, Novozymes, NNE, kommunen og Maskingruppen satte sig således ned sammen med de unge studerende, som de var blevet matchet med, og i løbet af få minutter skulle lederne danne sig et indtryk af de unge og samtidig give et billede af, hvad de kan tilbyde de unge som virksomhed i Kalundborg.

Der var omkring 25 studiejob i spil, og mange af de unge brugte muligheden for at styrke netværket.

- For mig betyder det meget, at jobbet er studierelevant, for det kan give noget erfaring inden for den boldgade, jeg gerne vil arbejde i fremover. Et studiejob ville også betyde, at jeg flyttede 100 procent her til byen, siger 25-årige Thor Djurhuus, der læser i Kalundborg, men bor i Roskilde.

Netop at bosætte sig skulle også gerne blive en af sidegevinsterne.

- Nu har de taget det første vigtige skridt ved at vælge at studere her, men på sigt vil vi jo gerne have dem til at blive. Der er et netværk med de lokale virksomheder et vigtigt skridt på vejen, siger centerchef for Engineering på ingeniøruddannelsen Dorthe Kjær Pedersen.

Og netværket blev i den grad styrket.

- Vi har næsten 100 procent matches. Nogle enkelte skal lige ud i et par samtaler mere, men ellers kan alle tilbydes jobs. Det kunne ikke være bedre, lød det et par timer efter fra Stine Roland, medlem af styregruppen for Rekrutteringsalliancen.