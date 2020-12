I oktober blev førstesalen hos Symb indrettet med nye gulve, kontormøbler og frisk maling på væggene. Nu har Absalon-studerende lejet sig ind i lokalerne. PR-foto

Studerende bruger Symbs lokaler under nedlukning: Endnu mere samarbejde er på vej

Kalundborg - 27. december 2020 kl. 12:51 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Siden den 14. december har ingeniørstuderende fra Professionshøjskolen Absalon brugt Symbs kontorlokaler på Kalundborg Station til gruppearbejde og eksamenslæsning.

For da Absalon lukkede ned for et par uger siden, som følge af coronapandemien, indgik skolen en aftale med Symb om at leje sig ind i de splinternye kontorfaciliteter på Symbs første sal, der på sigt skal lejes ud til iværksættere, små virksomheder og foreninger.

- Vi var bange for, at vores studerende ikke havde et sted, hvor de kunne sætte sig og fordybe sig, vores første hold studerende er for eksempel ved at færdiggøre deres bachelorprojekt i øjeblikket, fortæller Jacqueline Hersing, der er koordinator ved Professionshøjskolen Absalons afdeling i Kalundborg.

Siden den 14. december har Absalon lempet lidt på kravene, så de studerende, der skal til eksamen gerne må komme ind på skolen igen, oplyser hun, men aftalen med Symb, der indtil videre løber frem til den 3. januar, er der ikke lavet om på.

- For os er det en super god mulighed både at kunne bruge Symb til noget socialt og til noget fagligt. For os er det kun starten på et samarbejde med Symb. Det skal nok udvikle sig til noget mere. Det er jeg helt sikker på, siger hun og fortæller, at skolen inden coronapandemien var gået i gang med at afholde sociale arrangementer for de studerende i samarbejde med Symb.

Louise Kolbjørn, der er sekretariatsleder i Symb, er også glad for, at de nye lokaler er blevet lejet ud for en stund og ikke mindst for samarbejdet med Absalon.

- Jeg synes, det er hammerfedt, at vi kan få booket de her lokaler ad hoc, og så er jeg meget glad for, at det lige præcis er de studerende, der er kommet ind. Vi vil gerne have, at de studerende synes, at Symb er deres sted, siger hun.

Ambitionerne for samarbejdet med Absalon rækker tilsyneladende også langt ud over den nuværende aftale:

- Vi har fået øjnene op for, at Symb kunne blive det kommende studenterhus i Kalundborg. Det er et af vores arbejdspunkter, men det er selvfølgelig noget, der kræver noget, siger hun.

Det er blandt andet ved hjælp af LAG-midler på knap 100.000 kroner, at hele førstesalen hos Symb er blevet indrettet som kontorlokaler.