Sidste år foregik dimissionen for Allikelund Gymnasiums studenter i Kalundborghallerne. I år kan det måske blive i det fri, lyder det fra rektor Karen Marie Bach Christensen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Studenter kan få dimission i det fri

Kalundborg - 15. april 2020 kl. 05:55 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange arrangementer er i øjeblikket aflyst på grund af coronakrisen, der betyder, at offentlige forsamlinger på over 10 personer indtil videre er forbudt frem til den 10. maj.

På Allikelund Gymnasium forbereder rektor Karen Marie Bach Christensen sig allerede på, hvordan gymnasiets traditionsrige dimission skal håndteres, hvis forbuddet bliver udstrakt.

- Vi bliver nødt til at lave en eller anden form for højtidelighed. Det er vigtigt, at eleverne får sat et punktum, og vi vil også gerne få sagt ordentligt farvel, siger hun.

Bliver scenariet en realitet, ønsker rektoren at holde en dimission i det fri, hvor elever og lærere kan stå med behørig afstand, og hvor der kan tages afsked med eleverne i flere, men mindre grupper.

- Man kunne sagtens forestille sig et rul, hvor man holder flere højtideligheder. Det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel både for os og for dem, siger rektoren, der også plejer at holde en tale til de nybagte studenter.

Den planlægger hun i år at få optaget og lagt ud på skolens medier, hvor man vil kunne se talen, hvis man er i den situation, at man ikke kan se den på anden vis, forklarer hun.

Hvad angår vognturen er det en tradition, som eleverne selv står for at arrangere, men hvis skæbne rektoren også er optaget af.

- Det er jo noget, der optager de unge, og det optager også os. Det er jo det her med, når man piller ved traditionerne, siger hun.

Fokus på skoleåbning På Høng Gymnasium og HF og Kalundborg Gymnasium er der i mindre grad blevet taget stilling til festlighederne i forbindelse med studentereksamen, men forventningen er, at meget vil blive aflyst.

- Hvis vi skal opretholde tometersreglen, bliver det en spændende dimission, jeg må jo for eksempel ikke give hånd, men lige nu er fokus på, at åbne skolen, siger Morten Olesen, der er rektor på Høng Gymnasium og HF.

Han kan dog allerede nu sige, at der ikke vil blive kastet med karameller og vand som normalt i midten af maj, da det i første omgang kun er afgangseleverne, der vender tilbage til skolen.

Afgangselever på de treårige gymnasiale uddannelser skal op til en mundtlig prøve i SRP/SOP samt to skriftlige prøver, hvor de toårige HF-uddannelser skal op til to mundtlige prøver og to skriftlige prøver i forbindelse med studentereksamen.