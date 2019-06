Se billedserie Fredag formiddag blev der holdt translokation i Kalundborg Hallerne, hvor de nye studenter fra Kalundborg Gymnasium fik deres eksamensbevis. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Studenter blev hyldet og fik alvorsord i Kalundborg Hallen

Kalundborg - 28. juni 2019

Fredag var en festdag på Kalundborg Gymnasium og HF. Midt i alle festlighederne blev der dog også plads til et par alvorsord. Blandt andet fra læreren Jesper Bundgaard, der holdt årets translokationstale.

Læreren tog udgangspunkt i hans søn Frederik, der for to år siden besluttede sig til at leve musikken, droppede sig faste job og tog springet ud i det uvisse.

- Men kære studenter: Og hvorfor fortæller jeg så Frederiks historie her i dag? Jo, fordi jeg synes, I kan og måske bør tage ved lære af den. Den viser, synes jeg, at I hver især har en forpligtelse til at være ærlige over for jer selv og gå efter jeres drøm (inden jeres liv bliver alt for fyldt af villaer, Volvo'er og vovser). Også selv om drømmen måske ikke lige ligger til højrebenet som levevej med det allerførste, sagde Jesper Bundgaard og fortsatte:

- Men Frederiks historie viser også, at I skal sikre jer en række grundlæggende erfaringer og kompetencer (det vil sige en uddannelse). Det er en nødvendig forudsætning for at kunne gå efter jeres drøm.

Amalie Friis holdt årets elevtale. Hun talte om betydningen af det fællesskab de nye studenter havde været en del af i de sidste år.

- Som mennesker ændrer vi os, alt efter hvem vi er sammen med. I et nært venskab ønsker vi at hente det bedste frem i os selv - også for den andens skyld. Vi åbner os og bliver mere generøse, mindre egoistiske, og mere lyttende, end vi måske var i udgangspunktet. Vi bliver simpelthen bedre mennesker af at have nære venner og det må man i den grad sige, at Kalundborg Gymnasium har bidraget til, sagde hun.