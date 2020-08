Mette Larsen bryder alle regler i strikkens verden, og hun bliver kaldt strikkerebellen. Privatfoto

Strikkerebel om strik og stress

Kalundborg - 19. august 2020

Torsdag aften den 10. september slår Ubby Bibliotek og Forsamlingshus, Hovedgaden 19 og LOF-Nordvestsjælland, dørene op for den passionerede strikkerebel Mette Larsen.

Hun har deltaget i Den Store Strikkedyst i 2015, og ord som grænseløs, rebelsk og vild er blevet brugt i forbindelse med Mettes strik. Opskrifter er ikke det der fylder mest, når Mette går i gang.

Men kreativitet, nydelse, glæde og sjov er indgangsvinklen til nye projekter. Genbrug, værkstedsfund, der er ingen grænser for det, som kan bruges og strikkes. Den meditative indgang til strikken har også stor betydning for Mette, idet hun også ser strik som en måde at klare en stresset hverdag.

Da Mette Larsen deltog i Den Store Strikkedyst, endte hun med at komme på en delt andenplads.

Det var en periode, hvor hun udviklede sig meget indenfor sit strik, som i forvejen havde en vinkel der ikke var helt almindelig.

Nogle år forinden var hun gået voldsomt ned med stress og var udbrændt. Dette ændrede også hendes tilgang til mange ting i livet. Også strik.

Mette Larsen har meget på hjerte og er en strikkerebel helt ind i hjertet. Hun har mange ting på sinde, som hun gerne vil dele med mange flere mennesker.

Mette Larsen bryder alle regler i strikkens, ja, håndarbejdets verden.

Alt det vi plejer, får lige en rusketur. Hvem har lavet alle de regler, som der kastes rundt med? Ingen vil stå ved det.

Mette Larsen siger, at hun vil kæmpe for, at strikken tilhører os alle, så det er slut med pind tre, gråt garn og otte siders opskrift. Der findes andre måder, og andre indgangsvinkler til at lege med strik og håndarbejde. Alle har ret til at være kreative, nyde det og være stolte af det de laver.

Mette Larsen berører også under foredraget, hvordan man kommer tilbage til livet, når man tror det er slut. Det er med et twist af humor, men alvoren skinner også igennem.

Der er begrænsede pladser, da alle Corona-retningslinjer omkring afstand og antal personer per kvadratmeter skal overholdes, så billetter rekvireres efter »først til mølle-princippet« via kalundborgbib.dk eller ved personlig henvendelse på et af Kalundborg Biblioteker.