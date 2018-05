Strikkefest i Havneparken

- Der kører efterhånden mange strikkefestivaler rundt om i landet, og så tænkte jeg, at det skulle vi da også forsøge at stable på benene her. Der bliver større og større interesse for at strikke, og især de unge er glade for at hækle. Derfor er hækling også tilladt til Strik i Havneparken, siger arrangør Tanja Staunstrup fra Centrum Garn, der håber, at mange vil møde op til arrangementet.