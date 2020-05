Det er den første start på Strandstien, folk går tur ved Houget, og nogle af børnene har vovet sig ud at soppe i vandet. Til højre er der kommet ny bebyggelse, som har tilkørsel og adresse i Valdemarsgade, og ved Bag Gravens forlængelse, Lundevej, lige neden for kirken er der også blevet bygget huse. Foto: 1906 (Kalundborg Lokalarkiv)

Strandstien i Kalundborg

I slutningen af 1800-tallet var befolkningsvæksten i Kalundborg stigende, og der opstod behov for nye boliger til byens borgere.

Der har nok altid været en stiforbindelse ved Houget, men i slutningen af 1910 gik Kalundborg Forskønnelsesforening i gang med at anlægge en ny sti som fik navnet Strandpromenaden, men nogle år efter fik den sit nuværende navn Strandstien.

Apoteker Vænget hed et af vængerne og har nok tilhørt Apoteket, og et andet af vængerne hed Kalundborg Slots Ladegaards Strand Vænge. Også Lindegaarden har haft en strandgård, for mange af udstykningerne ved Lundevej blev foretaget af købmand Wisti Raae fra Lindegaarden i samarbejde med murermester J.P. Christensen, Vestre Havnevej, der har bygget mange af husene i den østlige del af Lundevej og i Hærvigsgade.