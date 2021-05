Stort smitteudbrud lukker skole

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet påbud om, at skolen skal lukkes ned, da man ikke kunne se en direkte sammenhæng mellem smittetilfældene på tværs af klasserne, forklarer Mette Lykkebo Thomsen, skoleleder på Rynkevangskolen.

Den første elev blev konstateret smittet for en uge siden, og for hver elev, der blev konstateret smittet, blev klasserne lukket ned, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed gav påbud om at lukke hele skolen.