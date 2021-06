Campus på Stejlhøj havde åbent hus lørdag, og der var stor interesse for at se nærmere på den nye uddannelsesinstitution. Foto: Ulrik Reimann

Stort rykind på campus

Med Absalons Birgitte Poulsen som guide sammen med Ole Worregård, chef for HR og kommunikation, fik man et indtryk af en uddannelsesinstitution, som har noget ekstra. Allerede, når man træder ind i den kommende kantine, kan man se byggeriets industrielle præg med højt til loftet og synlige installationer, og udover fem laboratorier og undervisningsfaciliteter er der slappe af-områder, studieområder og ude-miljøer, hvor der er blevet lyttet til de studerendes ønsker.

- Interessen for at se campus og Helix Lab er meget stor. Vi har haft voldsomt run på vores åbent hus lige fra klokken 10, fortalte Ole Worregård.

Conni Simonsen, centerchef for Engineering & Science i Absalon, glædede sig også over den store interesse for at se campus - og over udsigten til at tiltrække studerende udefra: