Stort konfirmandshow 1. marts hos Bech

Igen i år bliver der skruet op for showet, når Bech viser årets konfirmandmode til drengene - både det de skal have på i kirken og det de hopper i dagen efter - mens Vero Moda tager sig af andendagstøjet til pigerne. Det er Bech på Kordilgade, der lægger lokaler til konfirmandshowet, som finder sted torsdag aften den 1. marts.

Fem pige og fem drenge viser tøjet frem, og for at de skal have det rigtige look, så sørger Profil Optik for de rigtige solbriller til modellerne, som har fået sat håret af Breiner Intercoiffure. Makeup-opgaven er lagt i hænderne på medarbejdere fra Matas, som efterfølgende holder åbent med specielle gode tilbud. Også hos Bech og Vero Moda holder man efter showet åbent i butikken, hvor der kan handles til favorable priser.