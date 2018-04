Stort fremmøde til møde om ny friskole

- Der var en del forældre, som har været med os lige fra starten, men der var også mange nye ansigter blandt de fremmødte, fortæller Karin Anholm, der er formand for skolebestyrelsen for Friskolen på Røsnæs.

Aftenen blev blandt andet brugt til at præsentere friskolens nye skoleleder, Jakob Søborg, for de fremmødte. De seks ansatte fra Røsnæs Skole, som har valgt at fortsætte på den nye friskole blev også præsenteret for forsamlingen. Den nye skoleleder og de seks ansatte gør det dog ikke alene, hvorfor Friskolen på Røsnæs er begyndt at søge lærere til den nye skole.