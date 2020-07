Stort fokus på at fastholde corona-retningslinjer

Over en million danskere er nu blevet testet for corona, og heraf er over 13.000 konstateret smittede.

Kalundborg - 21. juli 2020 kl. 18:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vægtløfterklubben Esbern Snare i Kalundborg har to medlemmer, der er konstateret smittet med corona/covid-19. Uden at nogen med sikkerhed kan sige, at de to har været i klubbens motionslokaler i Kalundborg-Hallerne efter, at de har pådraget sig smitten, blev det mandag besluttet at lukke lokalerne for træning.

Og tirsdag blev motionslokalerne så genåbnet efter grundig rengøring og afspritning - og var reaktionen fra hallens side så en overreaktion eller rettidig omhu?

Ifølge de generelle online-råd på Sundhedsstyrelsens hotline var Kalundborg-Hallernes reaktion den rigtige:

Niveauet af smittespredning i samfundet er stadig meget lavt. Der er endnu ikke tegn på mærkbare ændringer i omfanget af samfundssmitte. Statens Serum Institut vurderer, at vi i Danmark har gode muligheder for at holde epidemien i skak ved hjælp af de nuværende tiltag omkring håndhygiejne, fysisk afstand, hurtig opsporing og isolation af syge samt smitteopsporing, så vi undgår en ukontrolleret smittespredning.

Når man genåbner dele af samfundet, vil der være en større risiko for smittespredning, og der kan også komme en stigning i smitten. Det betyder, at vi fortsat skal undgå smittespredning og undgå, at ikke alt for mange mennesker bliver syge på samme tid. Derfor vil der fortsat være et stor fokus på at fastholde de generelle råd om selvisolation ved sygdom, god hygiejne og rengøring, samt at holde fysisk afstand i det offentlige rum, oplyser Sundhedsstyrelsen.ur