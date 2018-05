Se billedserie Fra venstre mod højre er det Mogens Gotlob fra Last to Know, Troels Køhl, Cathrine Sinding samt Annette S. Nielsen og Brian Sønder Andersen fra Kino Den Blå Engel. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Stort event i havneparken rocker skoleferien i gang

Kalundborg - 15. maj 2018

I 1978 drønede den amerikanske skuespiller og countrystjerne Kris Kristofferson sin lastbil igennem staterne Arizona, New Mexico og Texas på det store lærred i rollen som den hårdføre trucker Martin »Rubber Duck« Penwald. Her 40 år senere vises kultfilmen Convoy igen på det store lærred, når skolernes sommerferie skydes i gang med et event i Havneparken i Kalundborg fredag den 29. juni.

Eftermiddagen indledes med underholdning med det to mand høje akustisk komedie-folkband Knastfil. Herefter blænder Kino Den Blå Engel op for Convoy. Når filmen slutter går partyrockbandet Last to Know direkte på og spiller rockhits resten af aftenen. Lyden står Troels Køhl fra Troels A/S for.

Ideen blev født, da Brian Sønder Andersen fra Kino Den Blå Engel og eventkoordinator Cathrine Sinding fra Kalundborg Kommune sad på sidstnævntes kontor for at aftale de otte-ni film, som biografen viser i havneparken henover sommeren.

- Vi vil gerne have nogle arrangementer, hvor der bliver fyldt lidt mere på, og hvor hele familien kan komme ned og få en oplevelse, siger Cathrine Sinding.

Udover underholdning, film og musik vil arrangørerne forsøge at få folk til at komme ned i havneparken med deres gamle biler som et bidrag til en rigtig mandehørmsatmosfære.

- Vi gør det, for at der kommer liv hernede og for, at der skabes den gode fællesskabsfølelse af at komme her. Derfor er eventet også gratis og for alle, siger Brian Sønder Andersen.

KGB vil stå for salg af øl og pølser til arrangementet, lige som klubben i øvrigt gør det under VM i fodbold, der også vises i havneparken.

Derudover vil der til arrangementet den 29. juni være nogle konkurrencer hos KGB, hvor man vinde præmier til brug på Kalundborg Rocker.