Dansk Slager Parade 2021 underholder i Gørlevhallen onsdag den 10. februar fra kl. 12.30 til 17. PR-foto

Stort dansktop-show i Gørlev

Kalundborg - 07. december 2020 kl. 18:16 Kontakt redaktionen

Dansk Slager Parade 2021 har to nye navne på plakaten, når tourbussen stopper i Gørlev onsdag 10. februar.

Men selvfølgelig har koncertarrangør Stig Ulrichsen også sørget for, at der bliver gensyn med solister, som har været med til at gøre Dansk Slager Parade til den længst løbende turné i Danmark. Det er nemlig 23. år, tourbussen forlader sin garage.

Grandprix-stjerner, et Rock 'n' Roll ikon, en revy-stjerne, og evergreen-dansktop leverandører udgør det slager-team, som Karin Strand-Holm - populær dk4 TV-værtinde - præsenterer på scenen i den stribe byer, som paraden besøger i 2021.

Det er ikke en trykfejl, at grandprixstjerner er skrevet i flertal, for der er både en kvindelig og en mandlig med i showet.

Kirsten Siggaard, den kvindelige halvdel, optræder naturligvis med sangen »Det lige det«, som er blandt dem, der repræsenterer eliten af de sange, man er blevet præsenteret for i løbet af det sidste halve århundrede.

Drama Queen - hvis borgerlige navn så men er Peter Andersen - er Paradens mandlige grandprix-stjerne ...klædt ud som dronning for at matche sin sang og sit kunstnernavn. Ud over sit store hit som - og med - Drama Queen - er Peter Andersen en kunstner, der bevæger sig i mange genrer, så der er virkelig noget at glæde sig til.

Fra revyen verden bliver der et glædeligt gensyn med skuespiller og sangerinde, Pernille Schrøder. Hun var med for nogle år siden, og nu er hun på igen med nogle af de helt store evergreens, som alle kender. Når Pernille Schrøderer med i et show, så får lattermusklerne altid rigelige motion.

Slagermusik er et vidt begreb, og det er en heldig ting, fordi det giver mulighed for en stor variation, når kunstnere og repertoire udvælges og sammensættes. Så der er selvfølgelig plads til et af 70'ernes helt store popidoler. Torben Lendager vil glæde gæsterne med både hårdtslående pop/rock og hjertevarm dansk evergreenpop - der er både en sang til mor og en sang til mormor.

To solister har premiere på Dansk Slager Parade 2021 - Peter, Drama Queen er som tidligere nævnt den ene, og den anden er Michael Jensen.

Her skal vi nok sige Mik & Pylle, og så vil opmærksomheden samler sig om deres store dansktophit fra 1994. De var på listen 20 uger - heraf seks uger på 1. pladsen med »Floden«.

Paradens husorkester er Klaus & Servants, som akkompagnerer hele holdet. De har på det seneste markeret sig med nye sange, der har fået en flot modtagelse - men der er ingen tvivl om, at de også tager en tur til Herstedvester.