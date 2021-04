Far og søn Hans Frederiksen og Tom Frederiksen foran facaden i Kalundborg, hvor der snart kommer til at stå Bin2Bil. PR-foto

Stort autohus i Kalundborg skifter navn

Nu den 1. maj er det fem år siden, Bin2Bil med hovedsæde i Holbæk overtog Hans Frederiksen A/S og Hyundai i Kalundborg. De to Kalundborg-forretninger blev samlet under navnet Hans Frederiksen på Elmegade 31, hvor der sælges og serviceres Ford, Hyundai, Renault og Dacia.