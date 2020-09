Skolen på Herredsåsen får kritik for en ustabil lærerdækning. Skoleleder afviser kritikken. Foto: Kalundborg Lokalarkiv Foto: Picasa

Storskole får kritik for ustabil lærerdækning

Kalundborg - 05. september 2020

Et hurtigt kig på aula fik torsdag morgen Lars Wöhlk til tasterne, da han opdagede, at samtlige af hans søns lektioner samme dag var dækket af vikarer.

Sønnen går i 8.b. på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg, en klasse, der ifølge faren også har været udsat for mange klasselærerskift.

»Så blev det torsdag og vikar i samtlige fag, og klasselære nummer 11 og 12 på 8 år. Er der nogen, der kan komme med en forklaring? Tænk hvis det var i det private erhvervsliv«, skriver han i et opslag på Facebook, der flittigt er blevet kommenteret af både politikere og andre, der blandt andet hæfter sig ved skoleledelsens ansvar og manglende handling fra politisk side.

Forholdene på skolen har tidligere været til debat, da det i 2018 kom frem, at over halvdelen af skolens lærere havde sagt deres stilling op indenfor tre år. Samtidig blev skolen, af anonyme kilder, beskyldt for at have et dårligt arbejdsmiljø.

Skoleleder Tina Mandrup bekræfter, at 8.b. torsdag havde vikarer i samtlige otte lektioner, og at det skyldtes, at en lærer var på uddannelse, en var syg, og to ventede på svar på en coronatest.

Hun lægger vægt på, at skolen fortrinsvist vikardækker med egne lærere via en vikarpulje, hvor de faste lærere står til rådighed i tilfælde af fravær.

- Det er lærere, de kender, og som kender eleverne. Vikartimer bliver ofte opfattet som noget, der går op i hat og briller. Det er det på ingen måde. De laver noget, som de skulle have lavet med deres normale lærere, siger hun.

Adspurgt kan hun oplyse, at fire af torsdagens lektioner blev dækket af tilkaldevikarer, hvor de resterende fire blev dækket af lærere, som klassen enten har i andre fag eller lærere, de kender fra udskolingsafdelingen.

Er det normalt, at så mange lektioner er dækket med vikarer?

- Selvfølgelig er det ikke normalt. Det normale er, at de har undervisning med deres egen lærer. Og hvis de havde vikarer hver dag, så var der et eller andet galt, siger skolelederen, der kan oplyse, at der siden januar har været et fravær blandt lærerne på 3,1 procent, og at der i øjeblikket er en enkelt vakant lærerstilling på skolen.

De mange klasselærerskift ønsker hun ikke at kommentere:

- Jeg kan ikke udtale mig om det, før jeg har undersøgt, om tallet er korrekt. Umiddelbart lyder det voldsomt højt, siger hun.