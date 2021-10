Initiativtager til mødet, Pylle Quaade, håber, at regnbueflaget i fremtiden kan komme til at vaje i flere vestsjællandske kommuner. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Stormøde om LGBT+-personers trivsel på Vestsjælland

Kalundborg - 05. oktober 2021 kl. 05:29 Af Aske Hald Knudstrup

- Vestsjælland er bare noget andet end København, så derfor er vi nødt til at gøre tingene på en lidt anden måde, hvis folk skal føle sig set og hørt.

Sådan siger Pylle Quaade om grunden til, at hun har taget initiativ til at stable et debatmøde på benene om trivslen for LGBT+-personer i de fem vestsjællandske kommuner, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Slagelse.

Mødet kommer til at foregå 18.30 på skolen på Herredsåsen i Kalundborg den 12. oktober, hvor borgmestre og kommunalpolitikere fra de fem kommuner er inviteret, ligesom der også kommer repræsentanter fra blandt andet Novo Nordisk.

Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), har også meldt sin ankomst, og Pylle Quaade håber, at mødet kan gøde jorden for et fremtidigt samarbejde på tværs af kommunerne, hvad angår LGBT+-området.

- Ting tager tid, men jeg håber, at folk vil lytte til hinanden, så vi kan få flere opfølgende møder, der fokuserer på det her, siger Pylle Quaade.

Fælles samarbejde

Selv har Pylle Quaade allerede oplevet, hvor stor betydning et fællesskab, der orienterer sig imod LGBT+-personer på Vestsjælland, kan have. Som tovholder på LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland (L.U.V.) har hun set, hvordan der er blevet opbygget et kærkomment rum for unge på Vestsjælland, hvor turen indtil København kan være for lang.

- På Vestsjælland kan man ikke bare gå ud på gaden og finde et samlingssted som LGBT+-person, som man måske kan i København. Derfor er der brug for, at vi kigger nærmere på, hvordan vi kan skabe den udvikling flere steder, siger Pylle Quaade.

Samtidig har Pylle Quaade arrangeret fælles pride-arrangement med Meny i Kalundborg, ligesom hun var med til at sikre, at regnbueflaget blafrede fra kommunens flagstang en hel weekend i august.

Det er ikke nødvendigvis målet, at alle byer skal have samlingssteder særligt tiltænkt LGBT+-miljøet, men Pylle Quaade har på forhånd nogle håb om, hvad mødet 12. oktober på sigt kan føre til.

Det gælder blandt andet et udvalg bestående af særligt udvalgte LGBT+-ansvarlige fra hver kommune, mens det samtidig skal oplyses på kommunernes hjemmesider, hvem vedkommende er, hvordan man kommer i kontakt med personen, og råd til, hvor man kan søge vejledning om forskellige emner.

Derudover er der også håb om, at kommunerne kan finde sammen i et fællesskift om at arrangere pride-begivenheder, når der også er pride-arrangement i København.

- Men det er jo et debatarrangement, så det handler også om at finde ud af, hvilket behov der er og høre kommunalpolitikerne, hvad de tænker, for alle er nok ikke enige. Så mødet skal ses som opfordring til dialog, siger Pylle Quaade.