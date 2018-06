Storlandbrug til eksamen med biogasplaner

- For os går den økologiske omlægning og biogasanlægget hånd i hånd. Vi ved, at mange kender til biogasanlæg, der er 20-30 år gamle og lugter fælt. Det anlæg, vi vil opføre på Febjerggård på Lerchenfeldvej 231, er topmoderne med undertryk og rensning af luft og lugt, forklarer Ulrik Olsen og Anders Jakobsen til Nordvestnyt.

- Med et lokalt anlæg kan vi udnytte biomassen og spare længere transport, og anlægget vil give os de næringsstoffer, som er vigtige i forhold til den fremtidige drift. Det er nemlig helt afgørende, at vi ikke udpiner jorden, og med næringsstoffer i rette dosis og på rette tid sikrer man, at den ønskede plante vinder over ukrudtet, forklarer de to landmænd.