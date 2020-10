Foto: Per Christensen

Børn og barnlige sjæle myldrede torsdag til familiedag på Ubby Bibliotek, der i år stod i maskinernes tegn. Foto: Per Christensen

Store, spændende maskiner

Familiedag på Ubby Bibliotek stod i år i maskinernes tegn. Parkeringspladsen udenfor var således torsdag fyldt med lastbiler, brandbiler, gravmaskiner og andet spændende, som børn og barnlige sjæle kunne få lov at nærstudere.

Det har i flere år været en fast tradition, at Ubby Bibliotek sammen med lokalrådet arrangerer en familiedag i efterårsferien. Tidligere har man blandt andet holdt kæledyrsdag og bygget med Lego. I år blev der imidlertid tænkt anerledes stort.

Parkeringspladsen foran biblioteket var således fyldt med store maskiner torsdag eftermiddag. Der holdt traktorer og lastbiler, en brandbil og en rendegraver. Her var noget for børn i alle aldre med hang til maskiner.

- Det var en lokal lastbilschauffør ved navn Ole Bo Jensen som kom med ideen. Han arbejder for Frode Laursen, der var med på både at stille biler og lidt merchandise til rådighed for arrangementet, fortæller Niels Brødsgaard fra Ubby Lokalråd.