Store skraldedag gentages

Tryghed og Trivsels idrætscontainer har åbent hen over sommeren med forskellige lege og aktiviteter for børn og unge.

Her har man også valgt at støtte Kalundborg kommunes gode initiativ med at få samlet skrald, og den første gang var søndagen op til skraldeugen.

De to piger, som havde samlet mest, vandt et løbehjul hver, og de var ikke til at skyde igennem af stolthed, da de fandt ud af, at det var deres poser, som vejede mest.