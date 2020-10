Se billedserie 60 gæster fra Rotary i Holte og Kalundborg fik på Dyrehøj Vingaard indsigt i - og smagte på - dansk vin fra Røsnæs, men de fleste blev måske også en lille smule klogere på udligningsreformen, der har skabt masser af røre i andedammen i de danske kommuner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Store forskelle men små uenigheder

Kalundborg - 05. oktober 2020 kl. 22:36 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Borgere fra Rudersdal Kommune, en af landets mest velhavende, fik smagsprøver på vestsjællandsk gæstfrihed, enestående dansk vin og unik natur på en mandags-udflugt fra Holte til Kalundborg i aftes.

Rejsen mod vest i bussen med Rotary-medlemmer fra Rudersdal landede på Dyrehøj Vingaard efter et indledende, stimulerende erhvervsbesøg på Alumichem A/S på Stejlhøj, det hele veltilrettelagt af Rotary-klubberne i Holte og Kalundborg.

Udligningsreform

De i alt 60 gæster fra de to klubber fik også en aktuel rundgang i den økonomiske karrusel i selskab med to borgmestre fra samme parti, Jens Ive fra Rudersdal og Martin Damm fra Kalundborg. Baggrunden for mødet var den aktuelle udligningsreform, der lægger 370 millioner kroner i Kalundborgs kasse - og snupper 2,2 milliarder kroner fra Rudersdal.

Men, som Martin Damm - tidligere KL-formand, der anses for at være en af de mest økonomikyndige kommunalpolitikere i landet - betonede, er forskellene stadig til at føle på, og Jens Ive og Martin Damm nåede aldrig at svinge sig op til uoverensstemmelser, som kunne udløse et underholdende skænderi.

Tværtimod.

Og selvom Kalundborg har selskabsskatteindtægter, der løfter kommunen betragteligt i forhold til Region Sjællands øvrige kommuner, er de økonomiske forudsætninger i spændet mellem velhaverkommunen nord for København og den vestsjællandske vandkantskommune stadig markante.

Den politiske duel mellem de to borgmestre blev derfor - måske befriende for de gæster, der hellere ville have facts på bordet frem for verbal fnidder - i højere grad en gennemgang af og redegørelse for udligningsreformens vanskelige kompleksitet, end vredesudbrud over retfærdigheder - og det modsatte.

Måske netop derfor udviklede meningsudvekslingerne sig til en meget interessant debat.

I øvrigt med den pudsige finte, at Kalundborg også bidrager til Rudersdals økonomi i kraft af, at Kalundborg med de mange store industri- og erhvervsvirksomheder genererer milliarder af indtægter også til resten af landet.

Men på så mange andre parametre er forskellene store. I levealder, gennemsnitsindkomster (170.000 kroner pr indbygger til Rudersdals fordel), kommunal skatteprocent, grundskyld, kirkeskat.

Der bor 56.000 mennesker i Rudersdal. I Kalundborg kommune er registreret knap 49.000. Altså ikke den store forskel. Men Rudersdal opererer med et budget på 4,7 milliarder kroner. Kalundborgs budget er til sammenligning på 3,3 milliarder kroner.

Efter udligningen.