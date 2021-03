De store entreprenørmaskiner tager sig en lille hvil i det sydøstlige hjørne af den nye havn, som er på 330.000 kvadratmeter og de 500 meter kaj, som havnen kommer til at råde over, har en vanddybde på 15 meter. I baggrunden til venstre Radiostationen på Gisseløre. Foto: 23.09.2018 (Kalundborg Lokalarkiv)

Store forandringer: Ny Vesthavn - historisk set

Kalundborgs nye vesthavn har været forfulgt af nogle uheld omkring forankringen af kajanlægget, men nu ser det ud til at lysne for ibrugtagningen af den store havneudvidelse med 500 meter kajanlæg ud til 15 meters vanddybde i Kalundborg Fjord og tæt på Storebælt, hvor T ruten forbinder Østersøen med Nordsøen og den øvrige skibstrafik på verdenshavene.

Der er inddæmmet et areal på 330.000 kvadratmeter ud i fjorden, hvilket skulle give mulighed for etablering af nye virksomheder.

Der er etableret laste og lossemuligheder med to store containerkraner fra den gamle containerhavn, og om nogle måneder får Kalundborg Havn leveret en ny stor kran, der kan løfte containere på op til 150 tons.

Der arbejdes hele tiden på at få flere containerskibe til at anløbe Ny Vesthavn, så der skal nok blive brug for den nye havneudvidelse.