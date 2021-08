Professionshøjskolen Absalons nye Campus på Rynkevangen er færdig og indflytningen er i fuld gang, så den 5.000 kvadratmeter store bygning kan være klar til at tage imod de studerende til september. Bygningen er bevidst lavet med et industrielt udtryk, for at understrege tilknytningen til de lokale industrivirksomheder. Foto: Mie Neel

Store flyttedag for Absalon

- Vi har glædet os meget til at flytte ind i vores nye campus. Vi har forsøgt at skabe rammerne for et optimalt studiemiljø for de studerende, og der er heller ingen tvivl om, at undervisningen også får et løft. Vores undervisere har indtil nu gjort et stort og flot stykke arbejde i de midlertidige faciliteter, men med den nye campus får de endnu bedre forudsætninger for at tilbyde den bedste undervisning, siger centerchef for Engineering and Science ved Professionshøjskolen Absalon Conni Simonsen.