Stor wow-faktor i nyt central-laboratorium

Det er vanskeligt ikke at blive imponeret under et besøg på den store laboratorie-bygning på Stejlhøj, lige klos op ad hegnet ind til Novo Nordisk. Her har medicinalvirksomheden Novo Nordisk valgt at placere sit nye central-laboratorium, som er på 6700 kvadratmeter, og den store bygnings skal kom på plads på blot 90 dage.