Se billedserie 39-årige Thomas Gyldenvang har en stor tror på fremtiden i ­Kalundborgs forretningsliv. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Stor tro på butikslivet i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor tro på butikslivet i Kalundborg

Kalundborg - 01. september 2021 kl. 07:37 Kontakt redaktionen

Thomas Gyldenvang ser meget positivt på Kalundborg fremadrettet. Der er så mange opløftende perspektiver i byens udvikling og dermed også i forretningslivet, at han nu har overtaget den halvdel, som Ole Bech har ejet af både Bech Menswear i Kordilgade og af Tøjeksperten på Nytorv - Kalundborgs to herretøjsbutikker.

- Ole Bech og jeg har haft butikkerne i 10 år, og igennem det seneste år har vi haft en dialog omkring, at jeg ønskede at overtage hans andel. Det har vi så effektueret her i år, fortæller Thomas Gyldenvang.

Han oplyser videre, at de har haft et godt partnerskab, men i 39-årige Thomas Gyldenvangs tilfælde er det nu tid til at stå på egne ben.

- Jeg er glad for, at vi kunne finde en løsning, som begge parter er tilfredse med.

Ole Bech ejer og driver stadig butikken i Asnæs videre under samme navn, og selv om de to indehaverer er fleksible i forhold til at bytte varer med hinanden, så er det to forskellige butikker, med nu to forskellige ejerskaber.

- En af grundene til, at jeg har valgt at gå fuldt ind på ejerskabet, er selvfølgelig også, at jeg ser meget positivt på Kalundborg fremover. Gennem de seneste 10 år synes jeg, at vi har fået skabt et solidt fundament og koncept, som først og fremmest af båret af en lokal forankring og opbakning.

- Udover at have skabt nogle inspirerende butikker, med et godt varesortiment, så er det vi skal overleve på fremadrettet at give vores kunder en god købsoplevelse og service, når de kommer i vores butikker, og i den sammenhæng er det altafgørende, at vi har et godt og engageret personale, og det synes jeg bestemt, vi har, siger Thomas Gyldenvang.

Butikkerne beholder de navne, man kender, ligesom der fortsat vil være forskel i udvalget imellem de to butikker, Tøjeksperten eller hos Bech Menswear.

- Det er to forskellige koncepter, og sådan skal det fortsat være, men vi vil naturligvis udvikle butikkene løbende, ligesom vi hele tiden har gjort, slår Thomas Gyldenvang fast.

De to butikker har et udvalg i herretøj, som dækker alle aldre, og kendetegnende for kunderne begge steder er, at det mest af alt handler om at kunne købe kvalitetsvarer, som sidder godt.

- Kunderne er i dag mere kvalitetsbevidste og mindre priscentitive end tidligere. De fleste har også en præference for, hvilke mærker de køber, og det forsøger vi på bedste vis at sammensætte vores sortiment efter.