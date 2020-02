Hundredevis af børn har allerede besøgt Røsnæshallen i denne uge for at prøve rutsjebaner, hoppeborge og meget mere, og arrangørerne af vinterferiens store legeland i Kalundborg Kommune regner med endnu flere besøgende i de kommende dage. Foto: Per Christensen

Stor succes med legeland i vinterferien

Sumobrydning. tyreridning, rutsjebaner og hoppeborge. Der er noget for enhver smag i Røsnæshallen i vinterferien, hvor gymnastikafdelingen i RGI i samarbejde med firmaet lejlet.dk i Holbæk har omdannet gymnastiksalen til et stort legeland.

Det er første gang, at Røsnæshallen på den måde agerer legeland, men alt tyder på, at forsøget bliver en stor succes. Allerede klokken 10.00 onsdag morgen, da Røsnæshallen åbnede, stod de første gæster i kø for at komme ind. Og sådan har det også været i ugens første dage.