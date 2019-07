Professionshøjskolen Absalon var medarrangør af danmarksmesterskaberne i biotek i Kalundborg Hallerne i januar i år. Mesterskaberne har været med til at øge kendskabet til uddannelsesmulighederne i Kalundborg. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Stor søgning til lokale uddannelser

Kalundborg - 05. juli 2019

Fredag klokken 12.00 var sidste frist for at søge ind på de danske uddannelser, og dagen er blevet imødeset med spænding på Professionshøjskolen Absalons afdeling i Kalundborg.

På skolen har man arbejdet målrettet på at få flere ansøgere til især skolens diplomingeniøruddannelse i biotek. Absalon var således medvært for en stor konkurrence i biotek tidligere på året, der blandt andet havde til formål at udbrede kendskabet til at tage en diplominegniøruddannelse i Kalundborg, og anstrengelserne ser ud til at have båret frugt.

Således har 65 studerende søgt ind på diploningeniøruddannelsen som førsteprioritet. Det er 20 mere end sidste år, hvor uddannelsen kun havde 45 ansøgere og også noget mere end det første år, hvor i alt 56 søgte ind på uddannelsen i Kalundborg.

- Vi sprænger rammerne og har det højeste ansøgertal nogensinde. Det synes jeg virkelig er et godt resultat. Det viser, at det var rigtigt at gøre det. Vi er inde i en positiv spiral. Jo flere, der søger ind og får kendskab til uddannelsen, jo større bliver det samlede kendskab og dermed interessen for uddannelsen, siger rektor på professionshøjskolen Absalon Camilla Wang.

Også Dorthe Kjær Pedersen, der er centerchef for engineering på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg er begejstret.

- Vi har fremgang både på vores dansksprogede og engelsksprogede linje. Det var vores mål, at vi skulle have flere ansøgere til at søge ind på den dansksprogede linje. Det er lykkedes. Det er en rigtig god fornemmelse at kunne gå på sommerferie med, siger hun.

Målet er dog stadig at få endnu flere ansøgere, hvorfor Professionshøjskolen Absalon vil fortsætte den målrettede informationskampagne man satte i gang sidste år.

- Som et af disse initiativer, har vi allerede afsat en dato til et nyt danmarksmesterskab i biotek. Det bliver den 23. januar til næste år, fortæller Dorthe Kjær Pedersen.

Også Kalundborgs uddannelse som bioanalytiker har opnået stor ansøgning.

- Vi har 27 ansøgere, og vi har kun plads til 20, så her regner vi med at have fuldt hus, fortæller Dorthe Kjær Pedersen.

Med de mange nye elever, står Professionshøjskolen Absalon med pladsproblemer i Kalundborg efter sommerferien. For at imødekomme dette problem, har skolen indgået en aftale med naboerne på Allikelund Gymnasium om at leje sig ind i nogle midlertidige lokaler.