Se billedserie Slagsangen »Et yndigt land« fra Copenhagen Drummers er netop udkommet som single, og der er flere udgivelser på vej.

Stor ros fra fodboldfans for ny slagsang til EM

Kalundborg - 09. juni 2021 kl. 06:40

Corona-krisen har også været en barsk omgang for Copenhagen Drummers, som har et medlem, Matti Schneider, der er fra Kalundborg. Men han fortæller, at tiden med kun få spillejobs ikke har været spildt, da medlemmerne har været i studiet for blandt andet at lave en slagsang til EM i fodbold. »Et yndigt land« hedder nummeret.

Nordvestnyt har hørt nummeret, der er lagt ud med en flot, officiel video til, og har bemærket de mange positive reaktioner.

- Dem er vi meget, meget glade for, siger Matti Schnei­der, der også glæder sig over, at Copenhagen Drummers nu kommer helt tæt på hele fodbold-Danmark og når nye målgrupper.

Den officielle, danske sang til EM-slutrunden har Al­pha­beat leveret, »Danmarks Dynamite«, som til gengæld har fået en hård medfart fra de danske fodboldfans. Det kan man blandt andet se på landsholdets instagramprofil, hvor »Danmarks Dynamite« får med grovfilen.

EM-slagsangen fra Copenhagen Drummers får altovervejende flotte roser med på vejen, som disse fra Youtube: »Mega fed sang, forsæt det gode arbejde«, »Woow, den er totalt fed. Godt rytme/lyd/virkelig god sang til herrelandshold«, »Fandme stolt af at være dansker!« og »Burde have været den officielle. Tak for en super fed sang!«.

Sangen »Et yndigt land« kan nu findes på alle streamingtjenester, og Matti Schnei­der håber på Co­pen­hagen Drummers' vegne, at sangen kickstarter fod­boldfesten.

Sangen med vokal leveret af Jimmy Lindér Månsson er også et udtryk for, at Copenhagen Drummers hylder fællesskabet og det danske fodboldlandshold, der inden længe skal spille EM på hjemmebane.

- Vi har lavet flere ting i studiet, og vi har flere udgivelser på vej, fortæller Matti Schneider, der også glæder sig over, at der kommer flere og flere bookinger, og 2022 indleder Copenhagen Drummers med en landsdækkende turné. Den begynder i januar, og billetsalget er i gang.

Copenhagen Drummers blev landskendte, da de vandt Danmark har Talent i 2010, og siden har de haft en stabil fanskare. Tromme-gruppen har også været flittige til at besøge Matti Schneiders hjemby og har spillet adskillige gange på Musisk Skole med egne shows.

