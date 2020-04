Fra 1. august må der ikke længere ryges i arbejdstiden for de ansatte i Kalundborg Kommune. Det har delt vandene i kommunalbestyrelsen. Foto: Thea Kristensen

Stor politisk uenighed om kommunalt rygeforbud

Kalundborg - 30. april 2020

Det var egentlig bare en orientering om en administrativ beslutning, men den skabte alligevel en længere debat på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Fra 1. august i år bliver det ikke længere tilladt at ryge i arbejdstiden for de over 3300 ansatte i Kalundborg Kommune, og det er der en del af politikerne, der ikke er tilfredse med.

- Kommunaldirektøren siger, at vi skal gøre det her på en smidig måde. Men hvor er smidigheden, når vi nu skal sige stop, forbudt. Jeg er imod forbudspolitik, lød det fra Aase Due (S), der blev bakket op af Venstres Niels-Erik Sørensen.

- Fantastisk godt indlæg, Aase. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er imod det her. Det er et personligt indgreb i medarbejdernes dagligdag. Hvad bliver det næste? At man ikke må drikke et glas rødvin søndag aften, fordi man så ikke kan komme på arbejde om mandagen, spurgte han retorisk.

Sagen startede politisk i januar sidste år, da processen frem mod en røgfri arbejdstid blev sat i gang i ældre- og sundhedsudvalget. Siden besluttede direktionen dog at gøre den administrativ, og det udtrykte både Aase Due og Niels-Erik Sørensen ærgrelse over.

- Havde det været op til os politikere, havde der nok ikke været flertal for det, sagde sidstnævnte.

Socialdemokratiets kommunalbestyrelsesmedlemmer var stillet frit i denne sag, og flere af dem bakkede modsat Aase Due op om administrationens beslutning.

- Det er et stærkt signal at sende i forhold til at forebygge, at børn og unge ikke starter med at ryge. Som kommune skal vi være et godt eksempel, sagde Lars Kuhre Mortensen (A).

Last mover SF's Thomas Malthesen Hiorth lagde ud med at understrege, at han "sådan set er meget antiryger", men han mente alligevel, at et total rygeforbud var at gå for vidt.

- Er det heller ikke tilladt, at folk ryger til julefrokoster og personalefrokoster? Er det fyringsgrund, spurgte han.

Borgmester Martin Damm (V) understregede, at der er indført rygeforbud i de fleste andre kommuner i landet.

- Ofte vil vi gerne være first mover. Her er vi altså last mover, sagde han.

Ville stemme om orienteringssag Den megen debat fik Socialdemokratiets gruppeformand Gunver Jensen til at foreslå, at de stemte om orienteringen. Det affødte dog blot yderligere debat, blandt andet sagde borgmesteren, at det i forhold til styrelsesloven ville være noget rod at stemme imod, at man var blevet orienteret. Det var Ole Glahn (R) på linje med.

- Jeg modsætter mig, at vi skal stemme om en orienteringssag. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for fremtiden, og hvis et flertal siger nej, undergraver vi administrationen. Det mener jeg ikke, vi skal gøre, sagde han.

Socialdemokratiets Sylvester Agbedoglo var enig.

- Alle ved, det her er fornuftigt. Det handler om arbejdspladserne, og de er administrationens ansvar. Derfor skal vi ikke stemme om det, sagde han.

Debatten til trods valgte kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.